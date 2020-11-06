Aydın'da özel izinle antik kente defnedilmişti! Mezarı başında anıldı
AYDIN’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO dünya mirası listesindeki dünyaca ünlü antik kent Afrodisias'a ölümü sonrası özel izinle antik kente defnedilen Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim, vefatının 30. yılında dünyaca ünlü anıtsal tören kapısı Tetrapylon'un yanındaki mezarı başında anıldı.
Afrodisias'ın dünya çapında üne kavuşmasında ve kazılar için finansman temin edilmesinde de en büyük katkıyı sağlayan, hayatının 30 yılını burada kazı yaparak geçiren, ölümünde de özel izinle Türkiye'de ilk kez antik bir kente defnedilen ünlü Arkeolog Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, müze görevlileri ve Geyre Muhtarı Nevcet Çoban, 1990 yılında vefat eden Erim için dua etti.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “İlçemize ve ülkemize hizmet eden kim olursa olsun unutmayacağız” diyerek yaptığı açıklamada, “Karacasu ilçemizin Geyre Mahallesi'nde bulunan ve Afrodit'in şehri anlamına gelen yaklaşık 2 bin 500 yıllık antik bir kenttir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde heykeltıraşlık okulunun olması ve mermer ocağına çok yakın olması nedeniyle çok önemlidir. " diye konuştu.
Başkan İnal konuşmasının devamında "En ünlü yapıları anıtsal tören kapısı olan Tetrapylon ve aşk tanrıçasının tapınağı olarak anılan 30 bin kişilik kapasiteli, oldukça sağlam durumda ve çok etkileyici antik stadyumdur. Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Ara Güler'in şans eseri Geyre köyünü ziyaret etmesi ve bir köylünün kendisine birkaç kalıntıyı göstermesi üzerine hayata dönüş bulmuş antik şehirdir. Ara Güler'in, kalıntıları fotoğraflayıp New York Üniversitesi'nde eğitim veren Prof. Dr. Kenan Erim'e ulaştırması sonucunda kazı çalışmaları başlamıştır. Arkeolog Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'in çalışmalarıyla bu hazine su yüzüne çıkmıştır. Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazinedir. İlçemize ve ülkemize hizmet eden kim olursa olsun unutmayacağız. Prof. Dr. Kenan Erim, Afrodisias ve Karacasu'yu dünyaya tanıtan bir büyüğümüz. O'nu asla unutmayacağız” dedi.