Aydın'da özel izinle antik kente defnedilmişti! Mezarı başında anıldı

Başkan İnal konuşmasının devamında "En ünlü yapıları anıtsal tören kapısı olan Tetrapylon ve aşk tanrıçasının tapınağı olarak anılan 30 bin kişilik kapasiteli, oldukça sağlam durumda ve çok etkileyici antik stadyumdur. Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Ara Güler'in şans eseri Geyre köyünü ziyaret etmesi ve bir köylünün kendisine birkaç kalıntıyı göstermesi üzerine hayata dönüş bulmuş antik şehirdir. Ara Güler'in, kalıntıları fotoğraflayıp New York Üniversitesi'nde eğitim veren Prof. Dr. Kenan Erim'e ulaştırması sonucunda kazı çalışmaları başlamıştır. Arkeolog Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'in çalışmalarıyla bu hazine su yüzüne çıkmıştır. Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazinedir. İlçemize ve ülkemize hizmet eden kim olursa olsun unutmayacağız. Prof. Dr. Kenan Erim, Afrodisias ve Karacasu'yu dünyaya tanıtan bir büyüğümüz. O'nu asla unutmayacağız” dedi.