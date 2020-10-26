Aydın'da oyuncak işini bırakıp başladı talebe yetişemiyor! Türkiye'ye gönderiyor
AYDIN'da hobi olarak deve kuşu yetiştiriciliğine başlayan adam talebe yetişemiyor. Yumurtasının fiyatı 150 lira olan deve kuşunun kendisi ve eti de rağbet görüyor.
Değirmendere Mahallesi'nde oyuncak dükkanı bulunan Ramazan Kaplan, 2 yıl önce kiraladığı arsada, hobi olarak satın aldığı 2 deve kuşuna bakmaya başladı.
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Deve kuşu yetiştiriciliği konusunda internette araştırmalar yapan Kaplan, yumurtasının 150, etinin kilogramının 170 liraya alıcı bulduğunu öğrenince işi geliştirmeye karar verdi.
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Çiftliğinde bir kişiyi istihdam eden ve deve kuşu sayısını 80'e çıkaran Kaplan, Türkiye'nin farklı illerine tanesi 150 liradan yumurta gönderiyor.
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Yavrusunu 2 bin liradan satıyor: Kaplan, yavru deve kuşunu 1200 ila 2 bin liradan, anaç deve kuşunu da 9 bin liradan satıyor.
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