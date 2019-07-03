Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı 2 ölü 2 yaralı

AYDIN-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı 2 ölü 2 yaralı - Sayfa 1

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı 2 ölü 2 yaralı - Sayfa 2

Hakkı Emir'in (55) kullandığı 09 JN 910 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

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Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı 2 ölü 2 yaralı - Sayfa 3

Burada Ramazan K. (43) idaresindeki 44 PS 539 plakalı tırla çarpışan otomobil, şarampole devrildi.

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Aydın'da otomobil TIR'la çarpıştı 2 ölü 2 yaralı - Sayfa 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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