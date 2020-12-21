Aydın'da ölümü göze alıp topladılar fiyatı altınla yarışıyor! Paraya para demiyorlar

Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin kırsal 16 dağ mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Vatandaşlar künarı elde etmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar.