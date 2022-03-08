Aydın'da muhasebeciliği bırakıp bu işe başladı! Onu görenler şaşıp kalıyor: Adım atmaktan korkmayın
AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir oto lastikçide çalışan 28 yaşındaki lastik ustası Fatime Merve Yörük, görenlerin takdirini topluyor.
Yeni Sanayi Sitesi'nde 8 yıldır oto lastik işletmeciliği yapan Deniz Işık ile bir süre önce tanışan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Fatime Merve Yörük, oto lastik sektöründe çalışmaya başladı.
Yörük'ü işe alan Işık, hemcinsine işi öğretmek için kolları sıvadı. Kısa sürede lastik takıp sökme, yama ve rot-balans ayarı gibi işleri öğrenen Yörük, çalışma azmi ile örnek oldu.
İş arkadaşları başta olmak üzere sanayideki herkesin takdirini kazanan Yörük kadınlara seslenerek, "İşimi severek yapıyorum. Bu tür işlere adım atmaktan korkmayın" dedi.
Kadınların cesaretleri ile yapamayacakları iş olmadığını ve işini severek yaptığını belirten oto lastik ustası Fatime Merve Yörük, "Daha önce bir akaryakıt istasyonunda çalışıyordum. Orada Deniz hanım ile tanıştık. Kendisi bana bu işi önerdi ve yanına aldı. Sağ olsun her zaman arkamda durdu ve işi öğretti. Ben de elimden geldiğince kendisinin güvenini boşa çıkartmamak adına var gücümle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.