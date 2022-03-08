Aydın'da muhasebeciliği bırakıp bu işe başladı! Onu görenler şaşıp kalıyor: Adım atmaktan korkmayın

Kadınların cesaretleri ile yapamayacakları iş olmadığını ve işini severek yaptığını belirten oto lastik ustası Fatime Merve Yörük, "Daha önce bir akaryakıt istasyonunda çalışıyordum. Orada Deniz hanım ile tanıştık. Kendisi bana bu işi önerdi ve yanına aldı. Sağ olsun her zaman arkamda durdu ve işi öğretti. Ben de elimden geldiğince kendisinin güvenini boşa çıkartmamak adına var gücümle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.