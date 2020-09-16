Aydın'da Minik İkra Deniz'in Amerika'daki gen tedavisi için 18 milyon liraya ihtiyaç var

"Herkesten destek bekliyoruz"

70 günlük bebekken SMA teşhisi konulan ve solunum cihazına bağlı olarak hortumla mama verilerek beslenen kızlarının ABD'deki bir hastanede yapılacak olan ve 18 milyon lirayı bulan tedavisi için gereken parayı karşılamakta zorlanan ailesi, destek istedi. Pamuk, "Kızımın tedavisi için gereken 18 milyon lira bizim için çok büyük bir para. Bunu karşılamaya gücümüz yetmez. Türkiye'de zolgensma gen tedavisi yapılmıyor. Herkesten destek bekliyoruz" dedi.