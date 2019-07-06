Aydın'da minibüse ev tipi klima taktıran vatandaş yakıttan tasarruf etti

Klima bozulunca hayalini gerçekleştirdi

Aracının klimasının arıza yapması nedeniyle 2 yıllık rüyasını amcaoğlu Serkan Can ile gerçekleştirerek ev tipi klimayı midibüse monte eden evli ve iki çocuk babası şehiriçi şoförü Okan Can, “Aracın yakıtı ve diğer aksamlarını hiçbir şekilde etkilemiyor. 24 volt akü enerjisini 220 volta çevirerek ev tipi klimayı araç içerisinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardık. Şuan hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışıyor ve müşterilerimiz de çok memnun. Gören herkes şaşırıyor. İlk kez böyle bir şey yapmış olmak ve bunda da başarılı olmak bizi mutlu etti. Yaklaşık 2 yıldır bu düşünce bende vardı ama maddi olarak önemli bir miktar olduğu için ancak bu yıl bu hayalimi gerçekleştirebildim. Yaklaşık 12 bin liraya mal olan bu sistemin, aylık olarak bana yaklaşık 2 bin lira yakıt tasarrufu getirisi var. Hem soğutması daha hem de araç klimasının yaktığı mazot cebime kaldı” dedi.