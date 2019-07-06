Aydın'da minibüse ev tipi klima taktıran vatandaş yakıttan tasarruf etti
AYDIN’da, araç kliması arıza yapan şehiriçi şoförü Okan Can, ev tipi klimayı bagajına monte ettiği midibüste çalıştırdı. 2 yıllık hayalini gerçekleştiren şoför hem müşterilerini memnun etti hem de yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladı.
Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi bünyesinde çalışan 35 yaşındaki şehiriçi şoförü Okan Can, artan yakıt giderlerini düşürmek için 2 yıl önce aklına gelen ev tipi klimayı aracına monte ederek tasarruf yapma hayali gerçekleştirme fırsatına araç kliması arıza yapınca kavuştu.
Bozuk klimayı tamir ettirmek yerine, 1200 btu’luk bir ev tipi klima satın alarak ilk adımı attı. Klimanın motorunu aracın yan bagajına monte eden Can, klimanın borularını da tavan döşemesinin altından geçirerek ön camın üstüne monte ettiği üniteye ulaştırdı.
Aküden gelen 24 volt enerjiyi çeviriciyle 220 volta yükselten Can, hem müşterilerini memnun etti hem de yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladı. Benzersiz uygulamasıyla hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceye ulaştığı ve nemle birlikte sıcaklığın daha fazla hissedildiği Aydın’da, şehiriçi ulaşımına ev konforu getiren Can, rüyasını kurduğu sistem sayesinde ayda yaklaşık 2 bin lirayı cebine koydu.
Klima bozulunca hayalini gerçekleştirdi
Aracının klimasının arıza yapması nedeniyle 2 yıllık rüyasını amcaoğlu Serkan Can ile gerçekleştirerek ev tipi klimayı midibüse monte eden evli ve iki çocuk babası şehiriçi şoförü Okan Can, “Aracın yakıtı ve diğer aksamlarını hiçbir şekilde etkilemiyor. 24 volt akü enerjisini 220 volta çevirerek ev tipi klimayı araç içerisinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardık. Şuan hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışıyor ve müşterilerimiz de çok memnun. Gören herkes şaşırıyor. İlk kez böyle bir şey yapmış olmak ve bunda da başarılı olmak bizi mutlu etti. Yaklaşık 2 yıldır bu düşünce bende vardı ama maddi olarak önemli bir miktar olduğu için ancak bu yıl bu hayalimi gerçekleştirebildim. Yaklaşık 12 bin liraya mal olan bu sistemin, aylık olarak bana yaklaşık 2 bin lira yakıt tasarrufu getirisi var. Hem soğutması daha hem de araç klimasının yaktığı mazot cebime kaldı” dedi.