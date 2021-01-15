Aydın'da küçük dükkanda esnaftı büyük patron oldu! 10 ülkeye yılda 50 ton satıyor
AYDIN'da küçük bir dükkanda kabak tatlısı üreten Arif Barutçu, dünyaya açıldı. Devletten aldığı destekle işlerini büyüten Barutçu, 'kıtır kabak' adındaki tatlısını 10 ülkeye ihraç etmeye başladı.
ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 120 metrekarelik dükkanda kabak tatlısı üretimi yapan Arif Barutçu, 2014'te ürün yelpazesini genişletmek amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.
Gerekli şartları sağlayan Arif Barutçu'ya TKDK tarafından 580 bin lira hibe verildi.
12 kişiye istihdam: Aldığı destekle 1850 metrekarelik yeni bir işletme kuran ve zamanla işlerini büyüten Barutçu, yılda 400 ton kabağın işlendiği tesiste çoğunluğu kadın 12 kişiye de istihdam sağladı.
5 farklı çeşit: "Aydın yöresel yaprak" çeşidiyle girdiği piyasada kabaktan 5 farklı tatlı yapan Barutçu, normale göre daha kıtır olan kabak tatlısını üretmeye başladı.