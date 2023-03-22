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Aydın'da korkunç olay! Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

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Aydın'da korkunç olay! Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan Elena Çankaya (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Aydın'da korkunç olay! Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

Baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. 

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Aydın'da korkunç olay! Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.  Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

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Aydın'da korkunç olay! Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da korkunç olay! Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı
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