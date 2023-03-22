Aydın'da korkunç olay! Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

Baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı.