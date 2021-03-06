Aydın'da komşusu yaşlı kadına tecavüz etti boğarak öldürdü! Katilin iç çamaşır rezaleti

MOBESE'ye takıldı: Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.