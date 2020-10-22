Aydın'da kilosunu 300 TL'den satıyorlar! 20 günde 15 ton topladılar

Kozalak işçiliğinin Aydın’da yaygın olduğunu, kozalak toplayan kişilerin küçük yaşta ağaca tırmandığını belirten Ramazan Ece “İşimizin tehlikesinin farkındayız. Zaman zaman kazalar da yaşıyoruz. Ama ekmek kazanmak kolay değil. Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozalağın olduğu ağaca tırmanıyoruz." diye konuştu.