Aydın'da kilosunu 300 TL'den satıyorlar! 20 günde 15 ton topladılar
AYDIN’dan Antalya'nın Manavgat ilçesine kozalak toplamaya gelen 11 işçi, Kum mevkiindeki ormanlık alanda 20 günde 15 ton çam kozalağı topladı.
Orman Bakanlığının Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde çam kozalağı toplamak için Aydın’dan 11 kişilik işçi grubu, Kum mevkiinde Doğançam, Seydiler ve Aksaz köylerinin sınırlarında bulunan ormanlık alanda fıstık çamı kozalağı topluyor.
Kendilerini 'kozalak avcıları' olarak adlandıran işçiler, kozalakları toplayabilmek için çam ağaçlarının tepesine çıkarken ekmeklerini kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.
Kozalak işçiliğinin Aydın’da yaygın olduğunu, kozalak toplayan kişilerin küçük yaşta ağaca tırmandığını belirten Ramazan Ece “İşimizin tehlikesinin farkındayız. Zaman zaman kazalar da yaşıyoruz. Ama ekmek kazanmak kolay değil. Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozalağın olduğu ağaca tırmanıyoruz." diye konuştu.
Bakım yapıldığı zaman daha çok ürün vereceğini belirten Ece "Manavgat’ta 20 günde 15 ton dolayında kozalak topladık. Bu bölgede 20 ton dolayında hasat bekliyoruz. Gerekli ilaçlama ve bakım yapılsa buradan en az 100 ton dolayında kozalak toplanır” dedi.