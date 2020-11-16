Aydın'da kayıp Fatma İzmir'de ortaya çıktı! Ailesinden '50 bin TL teklif ettiler' iddiası
AYDIN'da babası ile kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kaybolan Fatma Sarı'dan (16), 3 aydır bir haber yok. Kızının, İzmir'de yaşayan Olcay S. tarafından kaçırıldığını ileri süren anne, 'Olcay S.'nin ailesi, evlenmeleri için gereken onayı vermemiz için 50 bin lira teklif etti. Kabul etmedim' dedi.
Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Afife Betül Sarı ve Mustafa Sarı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü, lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Sarı 18 Ağustos'ta annesi tarladayken babası ile kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Eve dönen Afife Betül Sarı, kızını göremeyince merak edip, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine kızlarının hayatından endişe eden Sarı ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Telefon geldi: Kızlarının kaçırıldığından şüphelenen aile kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Sarı çifti, 2 gün sonra gelen bir telefonla yıkıldı. Telefondaki kişiden kızlarının İzmir'in Kiraz İlçesine bağlı kırsal Olgunlar Mahallesi'nde yaşayan Olcay S. (22) ile olduğunu öğrendi.
Hemen Kiraz'a giden Sarı çifti, tüm çabalarına rağmen kızlarına ulaşamayınca soluğu jandarmada aldı. Sarı Ailesi'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma Olcay S.'nin evine operasyon düzenlemesine rağmen kaçırıldığı ileri sürülen Fatma Sarı'ya ulaşılamadı.
90 günlük özlem: 90 gündür kızından haber alamayan Afife Betül Sarı, kızının fotoğraflarına bakıp, öperek kavuşacakları günü bekliyor.