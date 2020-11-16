Aydın'da kayıp Fatma İzmir'de ortaya çıktı! Ailesinden '50 bin TL teklif ettiler' iddiası

Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Afife Betül Sarı ve Mustafa Sarı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü, lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Sarı 18 Ağustos'ta annesi tarladayken babası ile kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Eve dönen Afife Betül Sarı, kızını göremeyince merak edip, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine kızlarının hayatından endişe eden Sarı ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.