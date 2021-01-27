Aydın'da İYİ Partili Başkan Aytekin Kaya'nın alemi pahalıya patladı! Meğer deve çiftliğinde...
AYDIN'ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasında düzenlenen parti pahalıya patladı. Başkan Kaya'nın savunması ise pes dedirtti.
22 Ocak akşamı İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutlamıştı. Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlanmıştı.
Canlı yayınlanan görüntülere birçok kullanıcı tepki göstermişti. Sosyal mesafe ve maskenin unutulduğu kutlama sonrası jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarma tarafından Başkan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 13 kişiye koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile 13 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda Deveciler Federasyonu’nun önceki dönem başkanı olan Aytekin Kaya'nın yaptığı savunma pes dedirtti.