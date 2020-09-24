Aydın'da ilk kazma vuruldu! Gizemli köy ortaya çıkacak

Turist sayısı sadece 50 bin: Aydın'a gelen turistlerin genelde sahil kenarlarına gittiğini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, "Tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkarmak için buradayız. Aydın medeniyetler tarihi ve kültür şehridir. 23 tane antik kentimiz var. Bu antik kentlerimizi, daha fazla turist çekebilen alanlar haline getirmemiz gerekiyor. Geçen yıl ilimize 2 milyona yakın turist geldi. Ancak antik kentlerimizi ziyaret eden turist sayısı sadece 50 bin." dedi.