Aydın'da ilk kazma vuruldu! Gizemli köy ortaya çıkacak
AYDIN'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık gizemli köyde kazı çalışmalarında ilk kazma vuruldu.
Madran Dağı arkasındaki kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasında kalan Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları ilk kazmanın vurulmasıyla başladı. Kariada ve Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapınak, çeşmeler, yıkılmış kayadan yapılmış heykeller ve içinde bulunan yaşam merkezinin gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.
Kazı alanında düzenlenen törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen katıldı.
Milattan öncelere dayanıyor: Gerga Antik Kent'te yapılan incelemelerin ardından protokolde bulunanlar hep birlikte kazma ve küreklerle kazı çalışmasını başlattı. Tarihi milattan önce (M.Ö.) 600 yıllara dayanan Gerga Antik Kenti gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.
Turist sayısı sadece 50 bin: Aydın'a gelen turistlerin genelde sahil kenarlarına gittiğini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, "Tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkarmak için buradayız. Aydın medeniyetler tarihi ve kültür şehridir. 23 tane antik kentimiz var. Bu antik kentlerimizi, daha fazla turist çekebilen alanlar haline getirmemiz gerekiyor. Geçen yıl ilimize 2 milyona yakın turist geldi. Ancak antik kentlerimizi ziyaret eden turist sayısı sadece 50 bin." dedi.