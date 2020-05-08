Aydın'da her yıl koruma altına alınan Tüylü Çan çiçeğine zararın cezası 73 bin 747 TL

Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güney kesimlerinde, havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece bu bölgede yetişen endemik bitki türlerinden olan 'tüylü çan çiçekleri' açmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nin 'hassas' kategorisinde de yer alan çiçeğin yüzünü gösterip toprağı süslemesi doğaseverleri heyecanlandırdı. Daha çok kayalık alanlarda öbekler halinde açan bu nadir çiçek, sadece uzaktan seyredilebiliyor. Çünkü çiçeği koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka bir yere taşımanın bu yılki belirlenen cezası tam 73 bin 747 TL.