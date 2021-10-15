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Aydın'da gören fotoğrafını çekiyor! Taksi filminden etkilenip aynısını yaptırdı: Hayalimi gerçekleştirdim

İhlas Haber Ajansı
Aydın'da gören fotoğrafını çekiyor! Taksi filminden etkilenip aynısını yaptırdı: Hayalimi gerçekleştirdim

Zamanın en dikkat çeken filmlerinden olan Taksi filminden etkilenen Aydınlı Harun Kızılarslan, hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Aydın'da gören fotoğrafını çekiyor! Taksi filminden etkilenip aynısını yaptırdı: Hayalimi gerçekleştirdim

İlk filmi 1998 yılında vizyona giren ve 5 seri halinde izleyicilerin karşısına çıkan Fransız yapımı Taksi filmindeki otomobilin benzeri Aydın’da yapıldı.

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Aydın'da gören fotoğrafını çekiyor! Taksi filminden etkilenip aynısını yaptırdı: Hayalimi gerçekleştirdim

Aydınlı Yönetmen Harun Kızılarslan, çok sevdiği filmdeki aracın benzerini yaparak mesleği ile birleştirmeye karar verdi.

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Aydın'da gören fotoğrafını çekiyor! Taksi filminden etkilenip aynısını yaptırdı: Hayalimi gerçekleştirdim

Kızılarslan, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmesinin yanı sıra Aydın’ın yöresel ürünleri ve tarihini de sosyal medya üzerinden tanıtmaya hazırlanıyor.

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Aydın'da gören fotoğrafını çekiyor! Taksi filminden etkilenip aynısını yaptırdı: Hayalimi gerçekleştirdim

Aydın’da prodüksiyon işleri yapan Kızılarslan, boş kaldığı zamanlarda filmdeki otomobilin benzerini yapmak için işe koyuldu.

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