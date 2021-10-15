Aydın'da gören fotoğrafını çekiyor! Taksi filminden etkilenip aynısını yaptırdı: Hayalimi gerçekleştirdim
Zamanın en dikkat çeken filmlerinden olan Taksi filminden etkilenen Aydınlı Harun Kızılarslan, hayalini gerçeğe dönüştürdü.
İlk filmi 1998 yılında vizyona giren ve 5 seri halinde izleyicilerin karşısına çıkan Fransız yapımı Taksi filmindeki otomobilin benzeri Aydın’da yapıldı.
Aydınlı Yönetmen Harun Kızılarslan, çok sevdiği filmdeki aracın benzerini yaparak mesleği ile birleştirmeye karar verdi.
Kızılarslan, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmesinin yanı sıra Aydın’ın yöresel ürünleri ve tarihini de sosyal medya üzerinden tanıtmaya hazırlanıyor.
Aydın’da prodüksiyon işleri yapan Kızılarslan, boş kaldığı zamanlarda filmdeki otomobilin benzerini yapmak için işe koyuldu.