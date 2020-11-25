Aydın'da devletin yardım teklifini reddeden Mehmet dede herkesten çok çalışıyor
AYDIN'da Mehmet Yörük 72 yıldır tek bacağıyla yaşama tutunuyor. Ömründe, devlet yetkililerinin protez bacak teklifini defalarca reddeden Mehmet dede, geçmişte engelli maaş yardımını da 'devlete yük olmam' diyerek geri çevirdi.
Aydın’ın Karatepe Kösealanı Mahallesi’nde 1941 yılında dünyaya gelen Mehmet Yörük, 7 yaşında iken sol ayağının diz kapağında kayma olunca köydeki büyükler kendi yöntemleri ile ayağını tedavi etmeye çalıştı. Aşırı sıkıldığı için ayağı kangren olan Mehmet Yörük'ün 7 yaşındayken ilk defa gittiği hastanede sol bacağı kesilmek zorunda kalındı.
O günden bu yana tek ayağı ile hayata tutunan Yörük’ün azmi ve mücadeleyle dolu 79 yıllık ömrü ise duyanları şaşırtıyor.
Sağlıklı insandan çok çalışıyor: Ayağı kesildikten sonra koltuk değneği yardımı ile yürümeye başlayan Mehmet Yörük, 8 yaşından itibaren yaşadığı köyde bağ bahçe işlerini yapmaya ve sağlıklı insanlardan daha fazla çalışmaya başladı.
6 çocuğu oldu: Ayağının biri olmadığı için askerlik vazifesini yapamayan Yörük, tek ayağıyla da olsa kimseye muhtaç olmadan kendi hayatını idame ettirip ekmek parası kazanmaya başlayınca Ödemiş Bıçakçı’dan Fadime Yörük ile evlendi. Bu süreçte 6 çocuk sahibi olan Mehmet Yörük, tarla ve bahçelerde çalışarak çocuklarını da büyüttü.