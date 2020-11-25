Aydın'da devletin yardım teklifini reddeden Mehmet dede herkesten çok çalışıyor

6 çocuğu oldu: Ayağının biri olmadığı için askerlik vazifesini yapamayan Yörük, tek ayağıyla da olsa kimseye muhtaç olmadan kendi hayatını idame ettirip ekmek parası kazanmaya başlayınca Ödemiş Bıçakçı’dan Fadime Yörük ile evlendi. Bu süreçte 6 çocuk sahibi olan Mehmet Yörük, tarla ve bahçelerde çalışarak çocuklarını da büyüttü.