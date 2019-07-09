Aydın'da bir satıcı silah satmak istemediği müşterisi tarafından vuruldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Sezai Kızılcan'a ait silah ve av malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana gelen olayda; isminin Mehmet olduğunu söyleyen kişi, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi. Kızılcan müşteriye ruhsatı olup olmadığını sorup olumsuz yanıt alınca satış yapmak istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.