Aydın'da bir kadın cinayeti daha! Evinin önünde kurşun yağdırdı
Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son korkunç haber Aydın'dan geldi. Mesai bitiminde evine dönen genç kadın olacaklardan habersizdi. İşte o feci olay...
Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından bugün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun G. ile karşılaştı.
Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun G., belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi.
Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun G. ise, aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.