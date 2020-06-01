Aydın'da anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası: Beni yarı çıplak bıraktı..
AYDIN'da Ayşe Önbaş (56) ile zihinsel engelli oğlu, komşuları Engin B. ve ailesi tarafından darp edildiği öne sürdü. Engin B. ise suçlamaları 'Hepsi hayal ürünü' diye reddetti. Olayın detayları şöyle:
Kuyucak'ın kırsal Yamalak Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Önbaş 2 yıl önce, besicilik yapan komşusu Engin B.'nin (24) geceleri içki içip, kendilerini rahatsız ettiği, ayrıca başka yerlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma Engin B.'yi gözaltına aldı. Engin B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan bu olay nedeniyle Önbaş ile Engin B. arasında husumet yaşanmaya başladı.
Eşi 25 yıl önce yaşamını yitiren Önbaş, birlikte yaşadığı yüzde 70 zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş ile geçen ay tarlalarında çalışırken Engin B.'nin biber gazlı saldırısına uğrayıp, darp edildiğini ileri sürdü.
Sopalarla dövüldüğünü söyledi: Ayşe Önbaş,"Uğradığımız şiddet bununla da kalmadı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan geçen 25 Mayıs Pazartesi günü tarlama gitmek için evimden çıktım. Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B. beni darp etti. Engin B.'nin beni yere yatırmasının ardından kız kardeşi ve annesi sopalarla dövdü."dedi.
"Beni yarı çıplak bıraktı, Şalvarımı da.."
Önbaş sözlerine, "Engin B., üzerimdeki kazağı yırtıp, beni yarı çıplak bıraktı. Şalvarımı da çıkarmaya çalıştı. Yaşanan bu olayın ardından darp raporu alıp, kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" diyerek devam etti.