Aydın'da anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası: Beni yarı çıplak bıraktı..

Sopalarla dövüldüğünü söyledi: Ayşe Önbaş,"Uğradığımız şiddet bununla da kalmadı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan geçen 25 Mayıs Pazartesi günü tarlama gitmek için evimden çıktım. Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B. beni darp etti. Engin B.'nin beni yere yatırmasının ardından kız kardeşi ve annesi sopalarla dövdü."dedi.