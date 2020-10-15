Aydın'da 3 kilo ile başladı şimdi 1,5 ton üretiyor siparişlere yetişemiyor
Kuyucak ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Yasemin Korkut 3 kilo ile başladığı işte şimdi tesis sahibi oldu.
AYDIN Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde doğup, büyüyen evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Korkut, 16 yıl önce evlenip, eşinin memleketi Antalya'ya yerleşti. Ancak çocukluğunun geçtiği incir bahçelerinin hasretini çeken Korkut, 6 yıl sonra memleketine döndü.
Bahçelerinde yetiştirdiği incirleri geleneksel yöntemlerle kurutup, paketleyerek satmaya başladı. Meyve kurutma işini 10 yılda büyüten Korkut, 200 metrekaresi kapalı 400 metrekare alanda KOSGEB'den aldığı 100 bin TL'lik destekle meyve kurutma kabini kurdu.
Tesisinde 10 kadını istihdam ederken Korkut, kuruttuğu meyvelere incirin yanında cennet hurması, mandalina, portakal, armut, üzüm, elma, muz, ananas, çilek, dut, çilek ve limon gibi 18 çeşit meyvenin yanı sıra sebzelerden biber ve patlıcanı da ekledi.
Tesiste incir ve cennet hurması cipsi de üreten Korkut, kuruttukları meyve ve sebzeleri kargo ile 81 ilin yanı sıra talebe göre yurt dışına da gönderiyor.