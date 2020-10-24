Aydın'da 16 yıldır 20 metrelik ağaçlara tırmanıyor günlük 400 lira kazanıyor

İşi ağabeyinden öğrendi

Ağaçlardan meyve silkme işine askerden döndükten sonra ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, "Bana işi de o öğretti. Şimdi ekmek paramı sırıkla meyve silkerek kazanıyorum. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Tabii ki her iş zor ama bu işin riski daha fazla.