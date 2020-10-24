Aydın'da 16 yıldır 20 metrelik ağaçlara tırmanıyor günlük 400 lira kazanıyor
AYDIN'da 16 yıldır geçimini ağaçlardan sırıkla meyve silkeleyerek sağlayan Şaban Işıldak adlı vatandaş, bu işi herkesin yapamadığını ve günlük 400 TL kazandığını söyledi.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, geçimini, ortalama 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan Şaban Işıldak (38), bu işi herkesin yapamadığını, günlük 400 TL kazandığını ve çok riskli olduğunu söyledi.
Aydın'da kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip, döken Şaban Işıldak 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi.
Saat 09.00'da başladığı işi akşam 16.00'a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.
İşi ağabeyinden öğrendi
Ağaçlardan meyve silkme işine askerden döndükten sonra ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, "Bana işi de o öğretti. Şimdi ekmek paramı sırıkla meyve silkerek kazanıyorum. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Tabii ki her iş zor ama bu işin riski daha fazla.