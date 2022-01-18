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Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı inceleme sonrası ortaya çıkacak

İhlas Haber Ajansı
Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı inceleme sonrası ortaya çıkacak

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce toprağa gömüldüğü tespit edilen ve bulunduğu yerden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderilen otomobilin gizemi yapılacak olan kriminal incelemenin ardından belli olacak.

Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı inceleme sonrası ortaya çıkacak

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.'nin arazide toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı inceleme sonrası ortaya çıkacak

M.G.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı.

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Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı inceleme sonrası ortaya çıkacak

Yapılan kazı çalışmasının ardından sekiz sene önce toprağa gömülen otomobil çıkarılırken olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.'nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı inceleme sonrası ortaya çıkacak

Kepçe operatörü M.G.'nin olayın gerçekleştiği tarihte yedi emin deposu sahibi E.Ö.'nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

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