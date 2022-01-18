Aydın Kuşadası'nda toprağa gömülü bulunan otomobilin sırrı inceleme sonrası ortaya çıkacak

Yapılan kazı çalışmasının ardından sekiz sene önce toprağa gömülen otomobil çıkarılırken olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.'nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.