Aydın-İzmir otoyolunda yok böyle kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı 12 kişi yaralandı
AYDIN-İzmir otobanında zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil adeta hurda yığınına dönüştü. Bölgeden yansıyan her kare dehşet niteliğindeydi.
Kaza 75. yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan 64 NH 5419 plakalı otomobil önünde seyreden TIR'ın altına girdi.
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Meydana gelen kazada TIR'ın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı.
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12 yaralı var: Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
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Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı.
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