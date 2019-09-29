Aydın Efeler'de ressamlar ile belediyenin nü resim krizi
Norveç'te yaşayan ressam Eser Afacan (66) ve çalışma arkadaşı ressam Hakan Yaşar (43), geleceğin ressamlarını yetiştirmeleri için Efeler Belediyesince Aydın'a davet edildi. İki ressamın eserlerinin yer aldığı bir sergi de açan belediye, iddiaya göre, eserlerin 'aşırı çıplaklık içerdiği'ni gerekçe göstererek, iki ressamla çalışmaktan vazgeçti.
Norveç'te yaşayan Türk ressam Eser Afacan (66) ve aşçılığı bıraktıktan sonra resim sanatıyla ilgilenen Hakan Yaşar (43), Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın isteği üzerine, resim dersleri vermek ve öğrenci yetiştirmek için Haziran ayında Aydın'da kurs açtı.
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Her yaştan insanın katılabildiği kurs, ücretsiz olacak ve 1 yıl boyunca devam edecekti.
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Açılan kursta her dönemde 20 öğrenciye ders verilecek ve masrafları Efeler Belediyesi tarafından karşılanacaktı.
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Temmuz ve ağustos aylarında kurslar yapıldı.
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