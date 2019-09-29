Aydın Efeler'de ressamlar ile belediyenin nü resim krizi

Norveç'te yaşayan Türk ressam Eser Afacan (66) ve aşçılığı bıraktıktan sonra resim sanatıyla ilgilenen Hakan Yaşar (43), Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın isteği üzerine, resim dersleri vermek ve öğrenci yetiştirmek için Haziran ayında Aydın'da kurs açtı.