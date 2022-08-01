Aydilge sahnede fenalaşınca imdadına eşi yetişti! Güzel şarkıcı bakın neden baygınlık geçirdi
"Hayat Şaşırtır", "Yangın Var" şarkılarının yanı sıra, yaptığı yaz dizisi müzikleriyle de hafızalara kazınan Aydilge önceki akşam konser verdi. Sıcaktan bunalan güzel şarkıcı sahnede baygınlık geçirdi. Eşi Utku Barış Andaç eşini sahneden kucaklayarak indirdi.
Yaz dizilerinin vazgeçilmez sesi Aydilge önceki akşam konser vermek için sahneye çıktı. Sıcak havadan bunalan güzel şarkıcı sahnede bayıldı. Hayranları o anları şaşkınlıkla izlerken, Aydilge'nin eşi Utku Barış Andaç eşini sahneden kucaklayarak indirdi.
Genellikle yaz dizilerinde şarkıları kullanılan ünlü şarkıcı Aydilge, verdiği son konserde sıcaktan bunalarak bayıldı.
Eşi Utku Barış Andaç, hemen sahneye koşarak ünlü şarkıcıyı kucaklayıp sahneden indirdi.
Popüler müziğin en farklı seslerinden ve şarkı yazarlarından olan Aydilge, verdiği son konserde sevenlerini telaşlandırdı.