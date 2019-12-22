Aydilge ödülden sonra eteğini çıkardı! Dövülen kadınların çığlıyım dedi

Sahneye eteğinin altında başka bir etekle çıkan Aydilge, "Beni bu ödüle Aşk Yüzünden şarkısı ile layık gördünüz. Ama ülkemizde aşk yüzünden, aşk adı altında ne çok kadın cinayeti işleniyor farkında mısınız? Oysa aşk asla canice işlenen cinayetlerin kılıfı olamaz. Belime bağladığım bu kemerleri çıkarıp atarak özgürce yaşamak isteyen kadınların çığlığıyım bu akşam." ifadelerini kullandı.