Aydilge eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlara seslendi: "Evli bir kadının kocasını..."

"Biz bundan ibaret değiliz"

“Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu dayatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü.