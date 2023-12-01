Aydilge eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlara seslendi: "Evli bir kadının kocasını..."
Şarkıcı Aydilge, eşi Utku Barış Andaç'a Instagram'dan mesaj ve fotoğraf atan kadınlara seslendi.
2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile nikâh masasına oturan Aydilge, Instagram hesabından yayınladığı videoda eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu söyledi. Aydilge’nin açıklaması gündem oldu.
Aydilge, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili eşim Utku’ya flörtöz mesajlar atan, hatta bir takım resimlerini yollayan kadınlar olduğunu öğrendim. Eşim bu profilleri engelleyip geçse de ben birkaç şey söylemek istiyorum.”
"Biz bundan ibaret değiliz"
“Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu dayatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü.
Evet, erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için çoğu zaman kendi değerimizi erkeklerin beğenisi üzerinden belirliyoruz ama biz bundan ibaret değiliz.”