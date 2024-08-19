Aydemir Akbaş'ın cenazesinde kaos! Şafak Sezer isyan etti: "Hayatımda böyle rezillik görmedim"

Ancak cenaze namazı öncesinde ortalık karıştı. Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelerek en önde bulunma isteği kaosa neden oldu. Cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, tören sırasında izdiham oluşturdu.