Aydemir Akbaş'ın cenazesinde kaos! Şafak Sezer isyan etti: "Hayatımda böyle rezillik görmedim"
Oyuncu Şafak Sezer, dün son yolculuğuna uğurlanan Aydemir Akbaş'ın cenazesinde yaşananlara isyan etti. Şafak Sezer, "Hayatımda böyle bir rezillik görmedim" dedi.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Ancak cenaze namazı öncesinde ortalık karıştı. Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelerek en önde bulunma isteği kaosa neden oldu. Cenaze töreninde ünlü isimleri görmek isteyenler, tören sırasında izdiham oluşturdu.
Yaşananlara ise oyuncu Şafak Sezer isyan etti.
Cenaze sırasında ünlülerle fotoğraf çekmeye çalışan ve canlı yayın yapan kişiler nedeniyle dua bile edemediklerini belirten Sezer şunları söyledi: