Aydemir Akbaş öldü, yıllar önceki vasiyet açıklaması akıllara geldi! Mal varlığı ne olacak?

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan, İbrahim Tatlıses ile ortak projeler yapan Aydemir Akbaş hiçbir zaman sahnelerden elini eteğini çekmedi. Hayatı sevdiğini her fırsatta dile getiren Aydemir Akbaş'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Aydemir Akbaş daha önce gırtlak kanserini yenmişti. Hastalığını öğrenir öğrenmez hemen ameliyat olmak istediğini anlatan Akbaş'ın o dönem bir vasiyette bulunduğu da ortaya çıktı.