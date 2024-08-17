Aydemir Akbaş öldü, yıllar önceki vasiyet açıklaması akıllara geldi! Mal varlığı ne olacak?
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserlerini yenmeyi başaran Aydemir Akbaş'ın yıllar önce söylediği sözler dikkat çekti. Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ve mal varlığı açıklaması yeniden gündem oldu.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve "Yaşamayı çok seviyorum" diyerek hastalıkla mücadele eden Aydemir Aybaş hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses de dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, 45 yıllık arkadaşının yoğun bakımda olduğunu belirterek, sevenlerinden dua etmelerini istemişti.
Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan, İbrahim Tatlıses ile ortak projeler yapan Aydemir Akbaş hiçbir zaman sahnelerden elini eteğini çekmedi. Hayatı sevdiğini her fırsatta dile getiren Aydemir Akbaş'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Aydemir Akbaş daha önce gırtlak kanserini yenmişti. Hastalığını öğrenir öğrenmez hemen ameliyat olmak istediğini anlatan Akbaş'ın o dönem bir vasiyette bulunduğu da ortaya çıktı.
Akbaş'ın yıllar önce verdiği vasiyet gündem oldu. Vefat ettikten sonra kedilerine iyi bakılmasını isteyen Akbaş, "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler" ifadelerini kullanmıştı.