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Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı! 'İlk benden duyun' dedi, hastaneden paylaştı

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Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı! 'İlk benden duyun' dedi, hastaneden paylaştı

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Aydemir Akbaş'tan kötü haber. Aydemir Akbaş, kansere yakalandığını açıkladı 'ilk benden duyun istedim' dedi. Aydemir Akbaş daha önce de kanser tedavisi görmüştü. Aydemir Akbaş hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumuyla ilgili bilgi verdi:

Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı! 'İlk benden duyun' dedi, hastaneden paylaştı

Survivor'ın eski yarışmacısı Nagihan Karadere, meme ve rahim kanserine birlikte yakalandığını duyurmuştu. Bir kötü haber de Aydemir Akbaş'tan geldi.

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Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı! 'İlk benden duyun' dedi, hastaneden paylaştı

Türk sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş, kendisiyle ilgili üzücü gelişmeyi duyurdu. 

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Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı! 'İlk benden duyun' dedi, hastaneden paylaştı

Sosyal medyadan paylaşım yapan Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı.

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Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı! 'İlk benden duyun' dedi, hastaneden paylaştı

"Netleşti"

Aydemir Akbaş, hastaneden paylaştığı fotoğrafa şu sözleri yazdı: "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. 

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