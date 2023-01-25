Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı! 'İlk benden duyun' dedi, hastaneden paylaştı
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Türk sinemasının yaşayan efsanesi Aydemir Akbaş'tan kötü haber. Aydemir Akbaş, kansere yakalandığını açıkladı 'ilk benden duyun istedim' dedi. Aydemir Akbaş daha önce de kanser tedavisi görmüştü. Aydemir Akbaş hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumuyla ilgili bilgi verdi:
Survivor'ın eski yarışmacısı Nagihan Karadere, meme ve rahim kanserine birlikte yakalandığını duyurmuştu. Bir kötü haber de Aydemir Akbaş'tan geldi.
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Türk sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş, kendisiyle ilgili üzücü gelişmeyi duyurdu.
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Sosyal medyadan paylaşım yapan Aydemir Akbaş kansere yakalandığını açıkladı.
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"Netleşti"
Aydemir Akbaş, hastaneden paylaştığı fotoğrafa şu sözleri yazdı: "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım.
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