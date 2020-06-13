Aydemir Akbaş adam başı 20 bin lira ceza istedi! Parayı dolara yığmışlar
MECİDİYEKÖY'de görüntülenen usta oyuncu Aydemir Akbaş, eğlenenleri görünce isyan etti. Zengin zümreye adam başı 20 bin lira ceza isteyen Aydemir Akbaş param yok diyen ünlülere de salladı.
Korona tedbirleri kapsamında alınan yasakların gevşetilmesi ve yeni normal yaşama geçilmesi sonrası ilk defa sokağa çıkan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, parklarda ve denizlerde tedbirsizce eğlenenlere sert tepki gösterdi. Usta oyuncu tepki gösterdiği durum için şu ifadeleri kullandı:
“Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar. Bu durumu hala çocuk oyuncağı zanneden bir zümre var, seyrettikçe deliriyorum öyle denizlerde, parklarda gezenler var. Bu inanılmaz bir gaflet ve cehalet. Bunu normal bir insan yapamaz, bu insanlar hala ne olduğunun farkında değil. Bir ülkeyle savaş daha kolay düşmanını görmüyorsun ki, ben ölsem sebebi onlar.”
"Bunlara 2 bin değil 20 bin TL ceza vermek lazım": Bu durumun kültür ya da eğitimle seviyesinin yüksek olup olmamasıyla ilgisi olmadığını savunan Akbaş, caydırıcı cezalar alınması gerektiğini savundu. Altmış gün sonra dışarıya çıktığını ve yürüyüş yapmayı özlediğini söyleyen ünlü aktör, yeni normal düzene geçilmesiyle haberlerde izlediği kalabalıkların görüntülerine isyan edip şöyle konuştu:
"Üniversiteli olur ama yine görgüsüz olur, adamın Ulus’ta oturması bir şey ifade etmez, orada da görgüsüz var, Caddebostan’da var. Bu tamamen görgüsüzlük. Şımarığa bak ‘Denizi özlemiştim, iyi ki yasaklar kalktı’ diyor. Ne denizi arkadaş?