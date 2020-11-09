Ayda'nın hastaneden taburcu edilişi olay oldu! Ayda'nın babasından tepkilere cevap: Pes

Dört yandan köfte siparişi

Ayda, depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile birlikte İzmir depreminin simge ismi oldu. Tüm Türkiye’nin ilgi odağı olan Ayda enkaz altında ve enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansta ‘köfte- ayran’ istedi. Bu görüntülerin yayınlanması üzerine Ayda için Türkiye’nin dört bir yanından köfte siparişleri verilmişti.