Ayda'nın hastaneden taburcu edilişi olay oldu! Ayda'nın babasından tepkilere cevap: Pes
İZMİR depreminden 91 saat sonra enkazdan sağ salim çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin önceki gün hastaneden taburcu oldu. Ayda'nın babasının kucağında taşınması "iki günde unutuldu" eleştirilerine neden oldu. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir ceket örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin, o görüntüye gelen tepkilere cevap verdi.
İzmir, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. De;remde en çok hasarın meydana geldiği Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. İzmir'in mucizesi olarak gösterilen Ayda için herkes birşeyler yapmak istedi. Ancak Ayda'nın Ege Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu olurkenki görüntüsü tartışma çıkardı. Baba Uğur Gezgin gelen tepkilere cevap verdi.
Dört yandan köfte siparişi
Ayda, depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile birlikte İzmir depreminin simge ismi oldu. Tüm Türkiye’nin ilgi odağı olan Ayda enkaz altında ve enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansta ‘köfte- ayran’ istedi. Bu görüntülerin yayınlanması üzerine Ayda için Türkiye’nin dört bir yanından köfte siparişleri verilmişti.
Hastaneden 4 günde taburcu edildi
Depremden 91 saat sonra 3 Kasım’da enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda’nın tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde devam ediliyordu. 7 Kasım’da tedavisi ve kontrolleri tamamlanan Ayda’nın taburcu edilmesine karar verildi.
Babasının kucağında çıplak ayaklarla...
Öğleden sonra baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp hastaneden çıktı ve yakındaki bir otomobile doğru hızlı adımlarla ilerledi. Babasının kucağındaki Ayda’nın ayaklarının çıplak, üzerine bir ceket örtülü olduğu görüldü.