Aydan Şener bir bikinili poz daha verdi! Adeta yıllara meydan okuyor
Sosyal medya hesabından ara ara verdiği bikinili pozlarıyla gündeme gelen Aydan Şener, paylaşımlarına devam ederek yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen, onca yıllara meydan okumaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Şener, bir bikinili paylaşımıyla daha dikkatleri üzerine çekti.
Yaşına rağmen, fotoğraflarında 'filtre' uygulamasını kullanmayan ünlü oyuncu Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti.
Önceki günlerde paylaştığı bikinili pozuyla magazin gündemine oturan Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle, güzelliğiyle çok konuşulmuştu.
"Şener'den bir poz daha geldi": Aydan Şener bir bikinili karesini daha sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı anında hayranlarından beğeni ve yorum yağmuru yağdı.