Aydan Şener bir bikinili poz daha verdi! Adeta yıllara meydan okuyor

Yaşına rağmen, fotoğraflarında 'filtre' uygulamasını kullanmayan ünlü oyuncu Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" demişti.