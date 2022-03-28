Ay'dan getirilen örnekler 50 yıl sonra açılıp incelendi NASA yetkilisi konuştu

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünde Yardımcı Yönetici Thomas Zurbuchen, incelemeye ilişkin, "50 yıldır vakumlanmış haldeki bu inanılmaz değerli örneği açma fırsatımız oldu ve sonunda, içinde hangi hazinelerin tutulduğunu görebildik." ifadelerini kullandı.