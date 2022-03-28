Ay'dan getirilen örnekler 50 yıl sonra açılıp incelendi NASA yetkilisi konuştu
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1972’deki Apollo 17 misyonu kapsamında Ay’dan toplanan ve bugüne kadar kapalı tutulan örnek açıldı. NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen incelemeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
CNN'in haberine göre, yaklaşık 50 yıl önce Ay’dan toplanan numune, NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezinde bilim insanları tarafından açılıp incelendi.
NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünde Yardımcı Yönetici Thomas Zurbuchen, incelemeye ilişkin, "50 yıldır vakumlanmış haldeki bu inanılmaz değerli örneği açma fırsatımız oldu ve sonunda, içinde hangi hazinelerin tutulduğunu görebildik." ifadelerini kullandı.
Örneğin herhangi bir kayba uğramaması için titizlikle incelendiği ve araştırmalarda x-ray teknolojisinin kullanıldığı kaydedildi.
50 yıl önce toplandı: "73001" adı verilen örnek, 1972'de NASA’nın Ay’a düzenlediği Apollo 17 misyonu kapsamında astronot Eugene Cernan ve Harrison Schmitt tarafından Taurus-Littrow Vadisinden toplandı ve dünyada tekrar açılmak üzere Ay yüzeyinde vakumlu tüplere yerleştirildi.