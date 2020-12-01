Ay'da arazi satışına başladı yasal olduğunu söyledi fiyatı ise bakın ne kadar

Peki, uluslararası anlaşmalar herhangi bir ülke veya şirketin Ay'da arsa satışı yapıp yapamayacağı konusunda ne diyor?

1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirtiyor.