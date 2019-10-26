Ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar 100'e yakın müşterisi olan bile var
Köpek gezdiriciliği deyip geçmeyin. Pek çok kişinin burun kıvırdığı bu işte aylık gelir hafife alınacak gibi değil. Köpek gezdirip bakımlarını yapanlar, aylık 3 bin ila 6 bin lira arasında para kazanıyor.
Özellikle şehir hayatı yaşayan ve yoğun iş temposuna sahip evcil köpek sahiplerinin imdadına ise köpek gezdiricileri yetişiyor. Köpek gezdiricileri günde 1-2 saat köpekleri gezdiriyor, bakımlarını yapıyor ve oyunlar oynuyor. Bostancı’da köpek gezdiriciliği işini yapan Onur Karavılkov köpeklerin bir şekilde enerjisini atıp rahatlaması gerektiğini, enerjisini atamayan köpeklerin davranış problemleri yaşayarak halı, kitap parçaladığını ve depresyona girdiğini belirtiyor.
100'e yakın müşterim var: Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, “Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. Bu işe de “Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir?” diyerek başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız. Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100’e yakın müşterim var” dedi.
Köpekleri sadece sevmek için alıyorlar: Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, “Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar. Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar” dedi.
Enerjilerine göre gezdiriyorum: Köpek gezdiriciliğinin kolay bir meslek olmadığını ifade eden Karavılkov, “Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum, ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım” diye konuştu.