Ayda 400 dolar kazanıyordu! Nusret Gökçe şirketinin marka değerini açıkladı
Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, şirketinin değerini açıkladı.
Küçük yaşlardan itibaren yaptığı kasaplık mesleğini adeta bir şova dönüştürerek kısa sürede dünya çapında tanınan Nusret, restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam ediyor. Nusret kısa sürede büyüyen ekonomisi hakkında konuştu.
Ertuğrul Özkök'e konuşan Gökçe, Las Vegas'a da restoran açacağını ve hedefinde Los Angelesolduğunu dile getirdi. Gökçe şu ifadeleri dile getirdi: "10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim" dedi.
Gökçe, Amerika'da bir yayınevinin hayatını kitap yapmak istediğini de sözlerine ekledi. "Hayatını kaleme alacak bir yazar arıyorum" diyen Gökçe, bazı arkadaşlarının kendisine "Henüz 36 yaşındasın. Çok gençsin. Hiç olmazsa 40'lı yaşlarının ortalarına gel" dediğini de ifade etti.
Nusret, geçtiğimiz aylarda İstanbul Maçka'daki Park Hyatt oteli 50 milyon euro karşılığında Doğuş Grubu'ndan satın almıştı. Son olarak Cannes'ta görülen Nusret, kendisine yeni bir araba da almıştı.