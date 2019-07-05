Ayda 40 bin lira kazanıyorlar! Yurtdışına satıyorlar
SİNOP'ta yaşayan köylüler dağlardan topladıkları mantarları Avrupa ülkelerine satarak gelir elde ediyorlar.
Sinop'ta dağlarda yetişen 12 farklı mantar türünü toplayarak başta İtalya ve Fransa olmak üzerine Avrupa ülkelerine satan köylüler bir ayda 30-40 bin TL para kazanıyorlar. Dağlarda toplandıktan sonra evlerde kadınlar tarafından işlenen mantarlar ihraç edilmek üzere tırlarla ilçeye doğru yola çıkıyor. 2018 yılında yurtdışına 200 ton mantar ihracatı yapıldı.
Erfelek mantarına en fazla talep ise dünya mutfakları içinde büyük üne sahip olan ve ismini makarna ve pizza ile duyuran İtalya'dan geliyor. Şu anda mevsim gereği bölgede bolca yetişen, İtalyan ve Fransız mutfağında yaygın olarak kullanılan porçini mantarı, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.
İtalyan mutfağında kullanılıyor
Halk arasında ayı ya da fesleğen mantarı olarak da bilinen ve İtalyan mutfağında taze veya kurutulmuş olarak pizza, risotto, makarna sosları, çorba gibi yemeklerin yanı sıra beyaz ve kırmızı et yemeklerinde de sıklıkla kullanılan porçini mantarı, ilçede kurulan tezgahlarda kadınlar tarafından özenle işleniyor. İlçe kadınları hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de harçlıklarını çıkartıyor.
200 ton ihraç ediliyor
Firma sahibi Kemal Bayramoğlu, ilçeden her yıl yaklaşık 200 ton mantar ihraç edildiğini belirterek, çok sayıda vatandaşın sektörden ekmek yediğini söyledi. Bayramoğlu, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 ton mantar yaptık. Yağışlara bağlı olarak her yıl bu miktar değişiyor. Bazen 200-300 ton olduğu gibi, bazen de 30-40 tona düşebiliyor.