Ayda 40 bin lira kazanıyorlar! Yurtdışına satıyorlar

İtalyan mutfağında kullanılıyor

Halk arasında ayı ya da fesleğen mantarı olarak da bilinen ve İtalyan mutfağında taze veya kurutulmuş olarak pizza, risotto, makarna sosları, çorba gibi yemeklerin yanı sıra beyaz ve kırmızı et yemeklerinde de sıklıkla kullanılan porçini mantarı, ilçede kurulan tezgahlarda kadınlar tarafından özenle işleniyor. İlçe kadınları hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de harçlıklarını çıkartıyor.