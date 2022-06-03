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Ayda 120 bin lira kazanıyor! Serdar Ortaç oturduğu yerden yine köşeyi döndü

Ayda 120 bin lira kazanıyor! Serdar Ortaç oturduğu yerden yine köşeyi döndü

Bir sosyal medya platformu belli bir ücret karşılığında ünlülerin, özel günlerde kişiye özel video çekmesini sağlıyor. Bu isimler arasında ünlü sanatçı Serdar Ortaç da yer alıyor. ''Amacım insanları mutlu etmek.''. İşte detaylar...

Ayda 120 bin lira kazanıyor! Serdar Ortaç oturduğu yerden yine köşeyi döndü

Popüler bir sosyal medya platformu, belli bir ücret karşılığında ünlülerin, kişiye özel video çekmesini sağlıyor. Video çeken ünlüler arasında Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na birçok ismin yanı sıra, Serdar Ortaç da yer alıyor. Bu videolar aracılığıyla sanatçılar hayranlarıyla doğrudan etkileşimde bulunabiliyor. 

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Ayda 120 bin lira kazanıyor! Serdar Ortaç oturduğu yerden yine köşeyi döndü

Kişiye özel videolarda, doğum günü gibi özel gün kutlamaları, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar, ünlü isimlerle gönderiliyor.

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Ayda 120 bin lira kazanıyor! Serdar Ortaç oturduğu yerden yine köşeyi döndü

Kazandığı parayla ilgili sorulan sorulara karşılık olarak "Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek" diyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

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Ayda 120 bin lira kazanıyor! Serdar Ortaç oturduğu yerden yine köşeyi döndü

"Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar.

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