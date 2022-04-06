Ayçiçek yağlarında sürpriz indirim! Migros'ta yüzde 20 indirim geldi ayçiçek yağı 32 lira oldu
Piyasadaki ayçiçek yağları zam üstüne zam gördü. Ancak Migros yaptığı bir sürpriz kampanyayla ayçiçek yağlarında yüzde 20'ye yakın indirim yaptı. Migros marka ayçiçek yağının fiyatı da 32 liraya kadar düştü. Yudum, Orkide yağlarında fiyat ne oldu?
Ayçiçek yağlarının fiyatları rekor üstüne rekor kırdı.5 litrelik ayçiçek yağları en düşük 165 liradan satılıyor. Bir litrelik ayçiçek yağları da 50 liraya kadar çıktı. Medyatava'da yer alan habere göre Migros da yağlarda bir kampanya yaptı. İşte Migros'taki ayçiçek yağlarının fiyatları:
1 Litre Yudum ayçiçek yağı 48,90 lira
1 Litre Orkide ayçiçek yağları 47,90 lira
1 litre Kırlangıç ayçiçek yağları 46,90 lira.
1 litre Komili ayçiçek yağı 48,90 lira.
Migros ayçiçek yağı bir litrelik fiyatında indirim var. Fiyat 32,50 lira oldu.
2 litrelik Yudum ayçiçek yağının fiyatı ise 93 lira
3 litrelik Yudum ayçiçek yağının fiyatı ise 129 lira.
Migros'ta Orkide ayçiçek yağlarında indirim söz konusu. Orkide ayçiçek yağları yüzde 30 indirimle satılıyor. Orkide ayçiçek yağlarının 3 litrelik fiyatı 129 liradan 109 liraya düştü.