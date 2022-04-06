Ayçiçek yağlarında sürpriz indirim! Migros'ta yüzde 20 indirim geldi ayçiçek yağı 32 lira oldu

Ayçiçek yağlarının fiyatları rekor üstüne rekor kırdı.5 litrelik ayçiçek yağları en düşük 165 liradan satılıyor. Bir litrelik ayçiçek yağları da 50 liraya kadar çıktı. Medyatava'da yer alan habere göre Migros da yağlarda bir kampanya yaptı. İşte Migros'taki ayçiçek yağlarının fiyatları: