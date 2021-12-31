Ayçiçek yağı fiyatlarında yeni indirim! BİM, A101, Şok, Migros sıvı yağ ne kadar?
Döviz kurunda yaşanan düşüş ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Zincir marketlerden peş peşe indirim açıklamaları geldi. Fiyatı en çok merak edilen ise ayçiçek yağı oldu. BİM, A101, Şok, Migros, CarrefourSa sıvı yağ ne kadar?
Dolardaki düşüşün ardından marketlerde yavaş yavaş indirim haberlerini açıklamaya başladı. Yaşanan düşüş sonrası rekor kıran ayçiçek yağının fiyatı da düştü.
Haber Global'de yer alan habere göre vatandaşa ürün tedarik eden BİM, A-101, Şok, CarrefourSa ve Migros, ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları:
A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL
Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL
Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL
Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL
Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 84,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 69,95 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 79,95 TL
Sırma Ayçiçek Yağı 4 L 74,90 TL