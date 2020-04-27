Aycan Yanaç'ın şifrelerini Acun Ilıcalı ifşa etti aldatıldıl mı?

Sen beni fazla küçümsüyorsun konseyde bunu çözeceğim diyen Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti.