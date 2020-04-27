Aycan Yanaç'ın şifrelerini Acun Ilıcalı ifşa etti aldatıldıl mı?
Survivor 2020 TV 8 ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Haftaiçi hergün yayınlanan Survivor'ın son bölümlerde ünlüler takımında yarışan güzel isim Aycan Yanaç'ın arkadaşı ile yaptığı 'gizli' konuşma bomba etkisi yarattı.
Survivor 2020'nin son gerçekleşen ada konseyine Acun Ilıcalı ile ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç'ın diyalogları damga vurdu. Senin şifrelerini çözeceğim diyen Acun Ilıcalı sözünde durdu ve Aycan Yanaç'ın ödül oyununda bir arkadaşı işe yaptığı görüşmeyi deşifre etti.
Aycan ile sosyal medyanın gündemine düşen bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, Aycan'a iletişim ödülünden sonra modunun ve performansının düştüğünü ve bunun sebebini bulacağını söylemişti. Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında bu konuya açıklık getirdi. Ünlü isim Aycan'ın şifreli konuşmasını deşifre etti.
Survivor 2020'nin gerçekleşen son ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında yaşananlar günün konusu oldu. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan’a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi.
Sen beni fazla küçümsüyorsun konseyde bunu çözeceğim diyen Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti.