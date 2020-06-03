Aycan Yanaç Survivor'dan elendi SMS sonuçları şok etti
Survivor 2020'de haftanın eleme adayları Sercan, Yunus Emre, Aycan ve Elif olmuştu. SMS sonuçlarına göre bu hafta Aycan Yanaç elendi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 12 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yarışmaya veda edecek ismin belirlendiği bölümde tansiyon zaman zaman yükseldi.
Yarışmacılar arasından Yunus Emre, Sercan, Elif ve Aycan eleme potasında yer alırken; Acun Ilıcalı, en az SMS'i alıp yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Peki, Survivor’da bu hafta kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim...
Survivor’da eleme adayları yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında belirlendi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanması üzerine ünlüler takımı konseyi toplandı ve ilk eleme adayları Elif ve Yunus Emre’den sonra Aycan oldu.
Yarışmanın 1 Haziran Pazartesi günü oynanan son dokunulmazlık oyununu ise yine gönüllüler takımı kazanması üzerine ünlüler takımından Sercan Yıldırım, eleme adayı olarak belirlendi. Böylece Survivor’da tüm eleme adayları ünlüler takımından seçilmiş oldu.