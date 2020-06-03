Aycan Yanaç Survivor'dan elendi SMS sonuçları şok etti

Yarışmanın 1 Haziran Pazartesi günü oynanan son dokunulmazlık oyununu ise yine gönüllüler takımı kazanması üzerine ünlüler takımından Sercan Yıldırım, eleme adayı olarak belirlendi. Böylece Survivor’da tüm eleme adayları ünlüler takımından seçilmiş oldu.