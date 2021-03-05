Aycan Yanaç Survivor'da özel günler ağda iç çamaşırı gibi sorunları anlattı!
Geçtiğimiz yıl Survivor'da yarışan Aycan Yanaç, Dominik'te kadınların nasıl kişisel bakım yaptıklarını anlattı.
TV8 ekranlarında yayımlanan ve en çok izlenen yarışma programı Survivor'ın kamera arkasında neler olduğu hep bir merak konusu... Yarışmacıların özel hayatına dair neleri nasıl yaptıklarının cevabı ise ilk kez yanıt buldu. Geçtiğimiz yıl Survivor'da yarışan futbolcu Aycan Yanaç, merak edilen o sorulara cevap verdi.
YouTube'da Semih Öztürk'e konuk olan Aycan Yanaç, kameralara yansımayan Survivor detaylarını açıkladı. "Survivor'da kadınlar regl olduklarında nasıl yarışıyordu?" sorusuna Survivor Aycan şu yanıtı verdi:
"Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu. Ayak bileklerimiz şişiyordu.''
''Bilmiyorum fark ettiniz mi biz kadınlar şişmeye başlıyorduk. Sonlara doğru ödülleri kazandık. O zaman kendimize geliyorduk. Başlarda çok kötüydü hiç regl olmuyorduk."