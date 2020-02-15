Aycan Yanaç kimdir yaşı kaç Survivor Ünlüler'in en dikkat çeken ismi

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de duru güzelliği ile dikkat çeken sporcu Aycan Yanaç oldu. Henüz 21 yaşında olan Aycan Yanaç Türkiye Kadın Milli takımında da forma giyiyor ve forvet mevkisinde oynuyor. Peki gözü pek yarışmacı Aycan Yanaç kimdir, aslen nereli?