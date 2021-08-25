Ayça Erturan hamileyken delta varyantına yakalandı!
Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu Ayça Erturan koronavirüs delta varyantına yakalandı. Erturan ikinci doz aşı olmayı beklerken koronaya yakalandığını ifade etti. .
Ayça Erturan kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek annesi olmak için gün sayan Erturan delta varyantına yakalandığını duyurdu.
"İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum"
Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.
"Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama..."
Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.
2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimi ay hamile olduğunu duyurmuştu.