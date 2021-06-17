Ayça Erturan hamilelik paylaşımından sonra linç edildi! 'Daha da indirseydin, tüh...'
Güzel oyuncu Ayça Erturan, Youtube'dan paylaştığ, yönetmen eşi Oğulcan Kırca'ya hamilelik müjdesini nasıl verdiğini ve eşini nasıl şaşırttığını gösterdiği video yüzünden sosyal medyada adeta linç yedi. Karnına yazdığı "Babacığım buradayım" yazısını gösterirken pantolonunu aşağıya doğru çeken oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarından çok sert eleştiriler geldi. Teşhircilikle bile itham edilen Erturan'ın paylaşımına "Lütfen bu akım olmasın" tepkisi verildi.
Çok Güzel Hareketler'in Kanal D'de ilk yayınlandığı sezondaki eski kadrosuyla ekranlara merhaba diyen oyuncu Ayça Erturan, YouTube'dan yayınladığı videosunda yönetmen eşi Oğulcan Kırca'ya hamilelik haberini nasıl verdiğini anlattı.
Güzel oyuncu, karnına “Babacığım buradayım” yazarak eşinin karşısına çıktığını söyledi. Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor” dedi.
Erturan, karnına "Babacığım buradayım" yazarak eşine sürpriz yaptığı anları kaydettiği videosunu İnstagram'dan da paylaştı ancak videoya tepki üzerine tepki geldi.
Yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan Ayça Erturan, yazıyı eşine gösterirken pantolonunu aşağıya indirdiği hareketiyle sosyal medyada adeta linçlendi!
İşte o tepkilerden birkaçı:
-Ben soyunacak sandım, normalimiz yok abi...
-Tamam da bunu yayınlama sadece eşinle paylaş...
-Baya yarıya kadar indirdi, eyvah dedim bi an...