Ayça Erturan hamilelik paylaşımından sonra linç edildi! 'Daha da indirseydin, tüh...'

Güzel oyuncu, karnına “Babacığım buradayım” yazarak eşinin karşısına çıktığını söyledi. Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca “İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor” dedi.



Erturan, karnına "Babacığım buradayım" yazarak eşine sürpriz yaptığı anları kaydettiği videosunu İnstagram'dan da paylaştı ancak videoya tepki üzerine tepki geldi.