Ayça Ayşin Turan’dan sürpriz imaj! Tesettüre girdi o hali olay oldu
Ayça Ayşin Turan, yeni filmi için imaj değişikliğine gitti. Rolü gereği tesettüre giren ünlü oyuncunun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun tesettürlü hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. İşte Ayça Ayşin Turan'ın yeni imajı...
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, “Al Beni Baba” filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesinde farklı bir karaktere hayat veren Turan, rolü gereği tesettüre girdi. Filmden paylaşılan sahneler sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü oyuncunun yeni imajı hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.
Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlarda yer almıyor.
Kem Yapım imzalı “Al Beni Baba” filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi. Turan'ın filmden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'yine harika', 'her hali olay', 'heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.
“Al Beni Baba”da, kandırılmış olmanın getirdiği pişmanlıklarla boğuşan Nazlı’nın yaşadıkları (Ayça Ayşin Turan) ve babası Savaş’ın (Erkan Petekkaya) kızı için verdiği çetin mücadele merkezde yer alıyor.
