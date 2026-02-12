Ayça Ayşin Turan’dan sürpriz imaj! Tesettüre girdi o hali olay oldu

Kem Yapım imzalı “Al Beni Baba” filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi. Turan'ın filmden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'yine harika', 'her hali olay', 'heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.