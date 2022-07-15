Ayça Ayşin Turan ve Alp Nevruz beraber görüntülendi! Evlilik soruları yanıtsız kaldı
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu Ayça Ayşin Turan ve kendisi gibi oyuncu olan Alp Nevruz, önceki akşam İstanbul Etiler'de bir kuaförden çıkarken görüntülendiler. Muhabirlerin sorduğu sorulara yanıt vermeyen çift, evlilik sorularını da havada bıraktı. ''Acelemiz var''
Dolu dizgin aşklarını gözden uzakta yaşayan Ayça Ayşin Turan ve kendisi gibi oyuncu olan Alp Nevruz çifti, Bodrum tatilinden sonra İstanbul'a döndü. Önceki gün ise Etiler'de bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Sevgilisini Asos'a uğurlayan Nevruz, sorulara yanıt vermemeyi seçti.
Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan 31 yaşındaki Alp Navruz ile 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları aşka dönmüştü.
İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti:
"Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle açıklamıştı.